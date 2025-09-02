Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Terungkap! Inilah Alasan Lille Jatuh Hati kepada Calvin Verdonk

Selasa, 02 September 2025 – 05:36 WIB
Calvin Verdonk saat diperkenalkan sebagai pemain baru LOSC Lille. Foto: X/losclive.

jpnn.com - Calvin Verdonk baru saja diresmikan sebagai pemain baru klub Prancis LOSC Lille.

Full back Timnas Indonesia itu meneken kontrak berdurasi tiga tahun atau hingga 2028 mendatang.

Verdonk telah lolos tes medis dan diperkenalkan oleh klub pada Senin (1/9/2025) malam.

Presiden Lille Olivier Letang percaya kehadiran pemain berusia 27 tahun itu akan memperkaya opsi pelatih, Bruno Genesio.

"Calvin merupakan pemain dengan pengalaman solid, yang menghadirkan ketangguhan dalam bertahan sekaligus mampu menyerang dari sisi kiri."

"Dia akan memberikan opsi tamahan bagi Bruno (pelatih Lille) dan stafnya. Kami sangat senang menyambut kedatangan Calvin," ucap Letan di laman resmi klub.

Verdonk pun mengungkapkan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari LOSC Lille. Dia sudah tak sabar melakukan debutnya dengan klub Ligue 1 tersebut.

"Sangat bangga bergabung dengan LOSC. Saya mengenal klub ini, klub Prancis yang hebat. Kami berada di liga yang tanggu dengan pemain yang sangat bagus," ucap Verdonk.

Calvin Verdonk baru saja diresmikan sebagai pemain baru klub Prancis LOSC Lille. Apa alasan klub Prancis itu merekrut Verdonk?

