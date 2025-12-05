Terungkap Motif Dian Satria Membunuh Penjual Kerupuk, Ada Voice Note di HP Teman Wanitanya

Jumat, 05 Desember 2025 – 04:37 WIB

jpnn.com - PALEMBANG - Pelaku perampokan terhadap pasangan suami istri (pasutri) di Palembang ditangkap tim gabungan Polda Sumatera Selatan dan Polrestabes Palembang.

Pelaku bernama Dian Satria (34) warga Lorong Muanawah, Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju, Palembang.

Saat beraksi, pelaku yang diduga membawa senjata tajam menyerang pasutri Darma Kusuma dan Yeni Suwandi yang tinggal di sebuah ruko tempat berjualan kerupuk, di Jalan Pengadilan Lama, Kelurahan 15 Ilir.

Darma ditemukan meninggal dengan luka serius di bagian leher. Adapun Yeni yang juga mengalami luka sayat sempat meminta pertolongan sebelum dilarikan ke RS Charitas Palembang dalam kondisi kritis.

Sejumlah warga sekitar mengaku mendengar teriakan meminta tolong sebelum menemukan Yeni keluar dari ruko dalam keadaan bersimbah darah.

Peristiwa perampokan disertai pembunuhan itu terjadi pada Selasa (25/11) malam sekitar pukul 19.30 WIB.

Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Harryo Sugihhartono menerangkan bahwa pelaku ditangkap di Bandung pada Rabu (3/12/2025).

"Benar, pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Bandung," terang Harryo, Kamis (4/12/2025).