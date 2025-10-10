Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Terungkap Motif Heryanto Membunuh & Menyetubuhi Dina Pegawai Alfamart

Jumat, 10 Oktober 2025 – 07:57 WIB
Terungkap Motif Heryanto Membunuh & Menyetubuhi Dina Pegawai Alfamart - JPNN.COM
Ilustrasi pembunuhan disertai pemerkosaan. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - KARAWANG – Terungkap motif Heryanto (27) pegawai Alfamart yang diduga melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap rekan kerjanya, Dina Oktaviani (21).

Satreskrim Polres Karawang sudah menangkap Heryanto di tempat kerjanya di minimarket yang berada di Rest Area KM 72 Tol Cipularang-Purbaleunyi atau di sekitar Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta.

Kapolres Karawang AKBP Fiki Novian Ardiansyah di Karawang, Kamis mengatakan aksi pembunuhan itu terungkap setelah pada Selasa (7/10) ditemukan mayat yang mengambang di Sungai Citarum wilayah Dusun Munjul Kaler, Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jabar.

Baca Juga:

Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata mayat yang ditemukan mengambang di Sungai Citarum itu adalah seorang perempuan bernama Dina Oktaviani.

Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa korban diduga dibunuh oleh rekan kerjanya bernama Heryanto.

"Tim Taktis Sanggabuana Polres Karawang bersama dengan Resmob Polda Jabar mengamankan pelaku sehari setelah jasad korban ditemukan," katanya.

Baca Juga:

Dari hasil pemeriksaan sementara, terungkap motif Heryanto melakukan aksinya, yakni karena terdesak kebutuhan finansial.

Kasie Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan mengungkapkan kronologis pembunuhan.

Pegawai Alfamart bernama Heryanto diduga melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap rekan kerjanya, Dina Oktaviani.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pembunuhan  pemerkosaan  Alfamart  penganiayaan 
BERITA PEMBUNUHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp