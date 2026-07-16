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JPNN.com - Kriminal

Terungkap Motif HSLT Menyekap Kekasihnya, Dibantu Anak Buah, Oalah

Kamis, 16 Juli 2026 – 13:59 WIB
Terungkap Motif HSLT Menyekap Kekasihnya, Dibantu Anak Buah, Oalah - JPNN.COM
Ilustrasi korban penyekapan dan penganiayaan. FOTO: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Seorang pria inisial HSLT diduga melakukan penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya berinisial TS di wilayah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Polisi masih memburu HSLT yang menjadi tersangka utama.

Adapun satu orang yang sudah ditangkap merupakan karyawan HSLT, lantaran diduga ikut membantu bosnya itu melakukan penyekapan dan penganiayaan terhadap TS.

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Motif tersangka utama melakukan penyekapan dan penganiayaan karena dipicu rasa cemburu.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi AKBP Jerico Lavian Chandra menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka utama berinisial HSLT tega menganiaya kekasihnya karena curiga dan melontarkan tuduhan kepada korban.

"Motifnya itu karena cemburu. Jadi pacarnya ini menuduh ceweknya ada (hubungan) dengan orang lain lah. Motifnya seperti itu," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi AKBP Jerico Lavian Chandra saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (16/7).

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Satu orang yang sudah ditangkap punya peran membantu tindak kejahatan yang dilakukan HSLT.

"Dia karyawannya (HSLT), kemudian dia membantu," kata Jericho.

Polisi masih memburu HSLT yang menjadi tersangka utama kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya.

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TAGS   penyekapan  penganiayaan  Cemburu  Bekasi 
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