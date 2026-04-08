JPNN.com - Kriminal

Terungkap Motif Pemuda di Lahat Membunuh dan Memutilasi Ibu Kandung

Rabu, 08 April 2026 – 16:19 WIB
Tersangka pelaku pembunuhan terhadap ibu kandung saat ditangkap polisi Polres Lahat. Foto: Dokumen polisi

jpnn.com - LAHAT - Satreskrim Polres Lahat, Sumatera Selatan, menangkap seorang pemuda berinisial AF (23) atas dugaan pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri, SA (63).

Aksi keji tersebut dipicu oleh kekesalan pelaku karena tidak diberikan uang untuk bermain judi slot

Kasat Reskrim Lahat AKP Muhammad Ridho Pradani menerangkan bahwa tersangka ditangkap di sebuah rumah di wilayah Lahat, Rabu (8/4/2026).

"Penangkapan dilakukan setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan intensif atas penemuan potongan jenazah di sebuah kebun di Desa Karang Dalam, Kecamatan Pulau Pinang.

Berdasakan hasil pemeriksaan, peristiwa tragis ini terjadi pada Sabtu (28/3/2026) siang di Desa Danau Belidang, Kecamatan Mulai Sebingkai. 

Pelaku diduga menghabisi nyawa korban menggunakan senjata tajam jenis perang.

"Pelaku ini sempat mencoba membakar tubuh korban. Namun, gagal. Pelaku kemudian memutilasi jenazah menjadi beberapa bagian dan memasukkannya ke dalam tiga karung plastik," kata Ridho.

Potongan tubuh tersebut dibawa ke kebun di Desa Karang Dalam untuk dikubur.

