Terungkap Motif Tersangka H Teror Bom Sekolah di Depok

Sabtu, 27 Desember 2025 – 04:50 WIB
Tersangka H, pelaku kasus teror bom terhadap 10 sekolah di Depok, Jawa Barat, saat dibawa ke Polres Metro Depok, Jawa Barat, Jumat (26/12/2025). ANTARA/HO-Humas Polres Metro Depok

jpnn.com, DEPOK - Terungkap motif tersangka H (23) melakukan teror bom di sepuluh sekolah di Depok, Jawa Barat.

Kepala Satreskrim Polres Metro Depok Kompol Made Oka menegaskan H nekat melakukan teror lantaran merasa kecewa dengan seorang bernama Kamila Hamdi yang namanya disebut sebagai pengirim email.

"Motif dari tersangka untuk melakukan peneroran ataupun tindak pidana ini adalah tersangka merasa kecewa karena lamarannya ditolak oleh keluarga Kamila Hamdi," kata Made Oka, Jumat.

Dia menambahkan Kamila sempat berpacaran dengan tersangka pada tahun 2022 namun telah berakhir.

Tersangka H diketahui sudah sering melakukan teror ataupun pengancaman bukan hanya ke Kamila Hamdi, tetapi juga ke kampus.

"Kemudian banyak juga order fiktif ataupun makanan fiktif yang dikirimkan ke rumahnya, padahal yang bersangkutan ataupun keluarganya tidak ada memesan," katanya.

Made Oka juga menyebutkan tersangka H melakukan peneroran untuk mencari perhatian kepada Kamila, karena sejak putus ataupun lamarannya ditolak, sudah tidak dipedulikan lagi oleh Kamila.

"Sampai akhirnya tersangka melakukan teror yang memang menjadi perhatian kita semua, yaitu meneror 10 sekolah di wilayah Polres Metro Depok," katanya.

