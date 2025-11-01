Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Terungkap, Onad Ternyata Ditangkap Bersama Istri

Sabtu, 01 November 2025 – 09:09 WIB
Onadio Leonardo dan Beby Prisillia. Foto: Instagram/onadioleonaro_official

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus aktor, Onadio Leonardo alias Onad ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba.

Kepolisian mengungkapkan detik-detik penangkapan Onad di rumahnya di kawasan Tangerang Selatan, Banten, Kamis (30/10) malam.

Tidak hanya sendiri, Onad ternyata ditangkap bersama istrinya, Beby Prisilia.

"Sedang beraktivitas biasa. Untuk penangkapannya, tadi malam sekira pukul 22.00 WIB," ungkap Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan dilansir Antara, Jumat (31/10).

Walau begitu, pihak kepolisian belum mengungkap barang bukti yang disita dalam penangkapan Onad dan Beby.

Sebab, aparat masih melakukan pendalaman perihal kasus penyalahgunaan narkoba itu.

"Barbuk, masih kami lakukan pendalaman, tolong bersabar," tegasnya.

Adapun status tersangka dari Onad belum dibeberkan oleh pihak kepolisian.

Sumber Antara

