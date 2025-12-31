Terungkap Penyebab 4 Orang Tewas di Dalam Mobil Tol Tegal

jpnn.com, TEGAL - Polisi mengungkap penyebab tewasnya empat orang di dalam mobil di Tol KM 284+800, tepatnya di Desa Tarub, Kabupaten Tegal, Kamis (11/12).

Keempat korban tersebut masih satu keluarga.

Mereka berangkat dari Bekasi hendak menuju kampung halamannya di wilayah Pacitan, Jawa Timur.

Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo mengatakan korban meninggal dunia akibat terpapar gas karbon monoksida (CO).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dinyatakan (para korban) positif terpapar gas karbon monoksida," katanya, Rabu.

Sebelumnya, Polres Tegal memastikan penyebab meninggalnya empat korban yang berada dalam satu mobil tersebut bukan karena adanya tindak kekerasan atau penganiayaan.

Baca Juga: Keji Bripda Seili Sebelum Membunuh Mahasiswi ULM

"Saat ditemukan petugas, para korban meninggal dunia dari hasil pemeriksaan beberapa jam. Saat itu kendaraan dalam kondisi mati dengan kondisi AC masih hidup dan kaca mobil tertutup," katanya.

Pada kesempatan acara konferensi pers akhir Tahun 2025, AKBP Bayu Prasetyo memaparkan bahwa secara umum situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah setempat berada dalam kondisi aman dan kondusif.