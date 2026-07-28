Terungkap, Perincian Biaya Renovasi Rumah Bekas Bersama Ruben Onsu dan Sarwendah

jpnn.com, JAKARTA - Polemik rumah yang sebelumnya ditempati Ruben Onsu dan Sarwendah terus menjadi perhatian publik.

Di tengah perdebatan mengenai biaya renovasi, Sarwendah diketahui telah meninggalkan rumah tersebut bersama anak-anaknya.

Sarwendah mengungkapkan keputusan pindah diambil karena merasa kenyamanan keluarganya mulai terganggu oleh berbagai situasi yang terjadi di sekitar rumah.

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Dia menyebut kehadiran pihak eksternal, termasuk penagih utang dan perhatian media, menjadi salah satu alasan yang mendorong kepindahan tersebut.

Sarwendah juga mengaku khawatir kondisi tersebut dapat memengaruhi psikologis anak-anak sehingga memilih mencari tempat tinggal yang dinilai lebih nyaman.

Di sisi lain, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, membeberkan perincian biaya renovasi rumah yang menurutnya seluruhnya dibiayai oleh Ruben.

"Jadi, untuk biaya renovasi, Ruben sudah keluarkan uang dengan nilai Rp11,3 miliar yang seluruh uangnya dikeluarkan dan ditransfer oleh Ruben. Bukan 41 kali transfer, tetapi 47 kali transfer, dan rumahnya itu sertifikatnya atas nama Ruben Onsu," ujar Minola, dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, baru-baru ini.

Minola mengatakan biaya tersebut mencakup pemasangan lift senilai Rp504 juta, AC sekitar Rp400 juta, serta pengadaan furnitur yang disebut mencapai Rp3 miliar.