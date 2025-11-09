Terungkap, Raffi Ahmad Bantu Biaya Fahmi Bo Selama di Rumah Sakit

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Fahmi Bo tengah menjalani perawatan di rumah sakit setelah menjalani operasi batu empedu.

Dia mengungkapkan bahwa seluruh biaya perawatannya di rumah sakit ditanggung oleh Raffi Ahmad.

Tidak sekadar menanggung biaya Fahmi Bo di rumah sakit, suami Nagita Slavina tersebut juga memberikan tempat ternyaman untuk perawatan.

"Iya untuk biaya rumah sakit dicover semua sama Aa Raffi Ahmad," kata Fahmi Bo saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (8/11).

Namun, pemain sinetron Lupus itu mengaku tidak tahu berapa jumlah nominal biaya yang dikeluarkan oleh Raffi Ahmad untuk biaya di rumah sakitnya tersebut.

Fahmi Bo hanya menyebut bahwa ayah tiga anak tersebut memberikan fasilitas perawatan yang nyaman.

Dia pun bersyukur karena biaya perawatannya di rumah sakit itu dibantu oleh Raffi Ahmad.

"Cuma jumlahnya saya enggak tahu, pokoknya kira-kiraan lah ya operasi biaya rawat inap di ruang VIP. Ya pokoknya bisa dibayangkan saja lah," ucap Fahmi Bo.