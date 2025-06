Terungkap! Ternyata Begini Cara AS Menyerang Iran, Terbesar!

jpnn.com - WASHINGTON - Chairman of the Joint Chiefs of Staff atau CJCS Jenderal Dan Caine mengungkap cara Amerika Serikat menyerang tiga situs utama nuklir Iran pada Minggu (22/6) waktu Iran.

Berikut di bawah ini poin-poin penjelasan Dan Caine seperti dirangkum dari Aljazeera.

Formasi besar penyerangan terdiri dari tujuh pembom siluman B-2, masing-masing dengan dua awak, diluncurkan dari AS pada Jumat tengah malam sebagai bagian dari Midnight Hammer -nama operasi serangan AS ke Iran.

Untuk mempertahankan kejutan taktis, kelompok umpan terbang ke barat di atas Pasifik, sementara kelompok penyerang utama menuju ke timur dengan komunikasi minimal selama penerbangan 18 jam.

Pada pukul 5 sore atau 1:30 pagi waktu setempat, kapal selam AS di wilayah tersebut meluncurkan lebih dari dua lusin rudal Tomahawk, yang menyerang target infrastruktur permukaan di Isfahan.

Pada pukul 6.40 sore atau 2.10 pagi waktu Iran, B-2 yang memimpin menjatuhkan dua GBU-57 Massive Ordnance Penetrators (MOP) di Fordow, diikuti oleh total 14 MOP yang dijatuhkan di Fordow dan Natanz.

Ketiga lokasi nuklir—Fordow, Natanz, dan Isfahan—diserang antara pukul 6:40 sore dan 7:05 malam EST (1:30 pagi-2:10 pagi waktu setempat; 22:40-23:10 GMT).

Gelombang terakhir rudal Tomahawk menghantam Isfahan terakhir untuk menjaga kejutan.

Secara total, lebih dari 125 pesawat AS berpartisipasi, termasuk pesawat pengebom siluman, jet tempur, puluhan pesawat tanker, pesawat pengintai, dan kru pendukung.

"Pentagon menggambarkannya sebagai operasi tempur B-2 terbesar dalam sejarah AS dan misi B-2 terpanjang kedua yang pernah diterbangkan. Perlindungan pasukan (AS) di seluruh wilayah ditingkatkan untuk mengantisipasi potensi balasan," bunyi kupasan di Aljazeera. (*/jpnn)



Jangan Lewatkan Video Terbaru: