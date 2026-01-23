Terungkap yang Melaporkan Sudewo kepada KPK

Jumat, 23 Januari 2026 – 04:50 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap proses penangkapan Bupati Pati Sudewo pada Januari 2026.

Budi mengatakan gerak-gerik Sudewo telah dipantau sejak November 2025.

“November kami mendapatkan informasi terkait dengan adanya rencana itu. Kemudian terus bergulir ya perkembangannya sampai dengan kemarin terjadi peristiwa tertangkap tangan tersebut,” ujar Budi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Sementara itu, Budi menjelaskan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Sudewo bermula dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima KPK.

“Kemudian dari laporan aduan itu kami telaah, verifikasi, analisis, yang kemudian kami mendapatkan informasi adanya rencana dugaan transaksi tersebut,” katanya.

Transaksi yang dimaksud Budi adalah mengenai dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Sebelumnya, pada 19 Januari 2026, KPK mengonfirmasi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) ketiga tahun 2026 di Kabupaten Pati dan menangkap Bupati Pati Sudewo.

Selanjutnya pada 20 Januari 2026, KPK membawa Sudewo bersama tujuh orang lainnya ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.