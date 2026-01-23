Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Terungkap yang Melaporkan Sudewo kepada KPK

Jumat, 23 Januari 2026 – 04:50 WIB
Terungkap yang Melaporkan Sudewo kepada KPK - JPNN.COM
Tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Sudewo di Gedung KPK Selasa (20/1/2026). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa/pri.

jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap proses penangkapan Bupati Pati Sudewo pada Januari 2026.

Budi mengatakan gerak-gerik Sudewo telah dipantau sejak November 2025.

“November kami mendapatkan informasi terkait dengan adanya rencana itu. Kemudian terus bergulir ya perkembangannya sampai dengan kemarin terjadi peristiwa tertangkap tangan tersebut,” ujar Budi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Baca Juga:

Sementara itu, Budi menjelaskan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Sudewo bermula dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima KPK.

“Kemudian dari laporan aduan itu kami telaah, verifikasi, analisis, yang kemudian kami mendapatkan informasi adanya rencana dugaan transaksi tersebut,” katanya.

Transaksi yang dimaksud Budi adalah mengenai dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Baca Juga:

Sebelumnya, pada 19 Januari 2026, KPK mengonfirmasi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) ketiga tahun 2026 di Kabupaten Pati dan menangkap Bupati Pati Sudewo.

Selanjutnya pada 20 Januari 2026, KPK membawa Sudewo bersama tujuh orang lainnya ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap proses operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pati Sudewo.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   sudewo  Bupati Pati Sudewo  KPK  OTT KPK 
BERITA SUDEWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp