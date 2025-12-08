Teruntuk Bahlil, Sumatra Saat Ini Diterpa Bencana, Tak Tepat Bahas Koalisi Permanen

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PKB di DPR RI Jazilul Fawaid atau Gus Jazil mengajak seluruh partai di parlemen bisa fokus berbicara terkait bencana banjir dan longsor Sumatra ketimbang membahas wacana koalisi permanen.

Gus Jazil mengatakan demikian demi menanggapi usul Ketum Golkar Bahlil Lahadalia untuk membentuk koalisi permanen pemerintahan era Prabowo Subianto.

"Kami menghargai dinamika politik, tetapi melihat situasi hari ini, baiknya semua pihak fokus dulu pada upaya penanganan bencana di Sumatra," kata dia kepada awak media, Senin (8/12).

Gus Jazil melanjutkan bencana Sumatra mengakibatkan hampir seribu warga meninggal dunia dan ratusan jiwa lain hilang.

Kemudian, kata dia, banjir dan longsor Sumatra mengakibatkan puluhan ribu orang kehilangan rumah dan hidup di pengungsian.

Menurut Gus Jazil, perhatian utama semua pihak sebaiknya berkaitan penyelamatan warga dan pemulihan wilayah terdampak bencana.

Baca Juga: Akademisi Apresiasi Langkah Presiden Prabowo Tinjau Bencana di Aceh

"Rasanya kurang pas jika kita meributkan soal keberlanjutan kekuasaan dan koalisi permanen,” ujarnya.

Gus Jazil menuturkan kondisi koalisi partai pendukung Prabowo saat ini tidak memiliki persoalan satu sama lain. Parpol di pemerintahan justru kompak mendukung kebijakan negara.