Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Teruntuk Bahlil, Sumatra Saat Ini Diterpa Bencana, Tak Tepat Bahas Koalisi Permanen

Senin, 08 Desember 2025 – 18:39 WIB
Teruntuk Bahlil, Sumatra Saat Ini Diterpa Bencana, Tak Tepat Bahas Koalisi Permanen - JPNN.COM
Wakil Sekjen DPP PKB Jazilul Fawaid. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA -  Ketua Fraksi PKB di DPR RI Jazilul Fawaid atau Gus Jazil mengajak seluruh partai di parlemen bisa fokus berbicara terkait bencana banjir dan longsor Sumatra ketimbang membahas wacana koalisi permanen.

Gus Jazil mengatakan demikian demi menanggapi usul Ketum Golkar Bahlil Lahadalia untuk membentuk koalisi permanen pemerintahan era Prabowo Subianto. 

"Kami menghargai dinamika politik, tetapi melihat situasi hari ini, baiknya semua pihak fokus dulu pada upaya penanganan bencana di Sumatra," kata dia kepada awak media, Senin (8/12).

Baca Juga:

Gus Jazil melanjutkan bencana Sumatra mengakibatkan hampir seribu warga meninggal dunia dan ratusan jiwa lain hilang.

Kemudian, kata dia, banjir dan longsor Sumatra mengakibatkan puluhan ribu orang kehilangan rumah dan hidup di pengungsian.

Menurut Gus Jazil, perhatian utama semua pihak sebaiknya berkaitan penyelamatan warga dan pemulihan wilayah terdampak bencana. 

Baca Juga:

"Rasanya kurang pas jika kita meributkan soal keberlanjutan kekuasaan dan koalisi permanen,” ujarnya.

Gus Jazil menuturkan kondisi koalisi partai pendukung Prabowo saat ini tidak memiliki persoalan satu sama lain. Parpol di pemerintahan justru kompak mendukung kebijakan negara.

Ketua Fraksi PKB di DPR RI Jazilul Fawaid menyebutkan partainya akan terus mengawal penanganan bencana Sumatra.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bencana Banjir  Jazilul Fawaid  bencana sumatra  Bahlil Lahadalia 
BERITA BENCANA BANJIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp