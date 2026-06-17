Teruntuk BEM Bersatu, Guntur Romli: Dari Mana Dana Konferensi Pers Anda?

Rabu, 17 Juni 2026 – 10:45 WIB

jpnn.com - Politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli mengingatkan BEM Bersatu tak membuat tuduhan macam-macam menyikapi demonstrasi mahasiswa yang dilakukan pada Senin (12/6) kemarin.

"Iya, jangan main-main tuduh," kata Guntur kepada awak media dikutip Rabu (17/6).

Diketahui, BEM Bersatu dalam konferensi pers Selasa (16/6) kemarin mengaitkan PDIP sebagai pihak yang menunggangi gerakan mahasiswa.

Mereka menyinggung aktor demonstrasi mahasiswa, yakni eks Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) Tiyo Ardianto ketika menuduh PDIP menunggangi gerakan massa.

BEM Bersatu mengungkit mobil yang ditumpangi Tiyo yang terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso.

BEM Bersatu lantas mengungkap status Setyo sebagai besan Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Adapun, Ganjar adalah politikus dari PDI Perjuangan dan sempat diusung partai yang sama pada Pilpres 2024.

BEM Bersatu juga mengaitkan kehadiran politisi PDI Perjuangan Andi Widjajanto di tengah demonstrasi mahasiswa, sehingga mengaitkan aksi massa ditunggangi kepentingan partai.