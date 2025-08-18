Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Teruntuk Dirimu, The Lantis Sampaikan Pesan Bagi Para Mantan

Senin, 18 Agustus 2025 – 07:17 WIB
Teruntuk Dirimu, The Lantis Sampaikan Pesan Bagi Para Mantan - JPNN.COM
Grup musik, The Lantis. Foto: Dok. Warner Music Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, The Lantis akhirnya kembali menghadirkan single terbaru yang berjudul Teruntuk Dirimu.

Lagu tersebut menjadi wadah untuk menyampaikan pesan kepada mantan yang toxic, manipulatif, atau sekadar membuat bertanya-tanya mengapa hubungan tersebut dijalani sejak awal.

“Ini semacam surat terbuka untuk mantan tersebut. Bukan untuk balikan, tetapi untuk bilang, sudah cukup, terima kasih, bye,” ungkap Giri, vokalis dan bassist The Lantis.

Baca Juga:

Sebelum resmi dirilis, Teruntuk Dirimu sempat diperdengarkan di hadapan para penggemar saat showcase ‘The Lantis hosted by Undbodevan’ di 3 kota.

Pada kesempatan tersebut, The Lantis memberi bocoran dua karya dan meminta fan memberikan pilihan lagu yang layak dijadikan single terlebih dahulu.

Band beranggotakan Giri (bassist dan vokalis), Ravi (gitaris dan vokalis), dan Ojan (gitaris) itu akhirnya sepakat memilih Teruntuk Dirimu sesuai voting penggemar.

Baca Juga:

“Kami sangat berterima kasih selama ini atas dukungan dari Keluarga Lantis (sebutan nama fanbase The Lantis) karena selalu ada di perjalanan kami yang terbilang baru ini. Karena itu kami mengajak mereka untuk ikut memberikan masukan dan pilihan," jelasnya.

The Lantis saat proses kreatif lagu Teruntuk Dirimu kembali melibatkan Rendy Pandugo bersama Giant Prayash dalam penulisan, sementara Vega Antares menjadi vocal director.

Grup musik, The Lantis akhirnya kembali menghadirkan single terbaru yang berjudul Teruntuk Dirimu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   The Lantis  Band The Lantis  Lagu The Lantis  The Lantis Teruntuk Dirimu 
BERITA THE LANTIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp