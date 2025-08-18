Teruntuk Dirimu, The Lantis Sampaikan Pesan Bagi Para Mantan

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, The Lantis akhirnya kembali menghadirkan single terbaru yang berjudul Teruntuk Dirimu.

Lagu tersebut menjadi wadah untuk menyampaikan pesan kepada mantan yang toxic, manipulatif, atau sekadar membuat bertanya-tanya mengapa hubungan tersebut dijalani sejak awal.

“Ini semacam surat terbuka untuk mantan tersebut. Bukan untuk balikan, tetapi untuk bilang, sudah cukup, terima kasih, bye,” ungkap Giri, vokalis dan bassist The Lantis.

Sebelum resmi dirilis, Teruntuk Dirimu sempat diperdengarkan di hadapan para penggemar saat showcase ‘The Lantis hosted by Undbodevan’ di 3 kota.

Pada kesempatan tersebut, The Lantis memberi bocoran dua karya dan meminta fan memberikan pilihan lagu yang layak dijadikan single terlebih dahulu.

Band beranggotakan Giri (bassist dan vokalis), Ravi (gitaris dan vokalis), dan Ojan (gitaris) itu akhirnya sepakat memilih Teruntuk Dirimu sesuai voting penggemar.

“Kami sangat berterima kasih selama ini atas dukungan dari Keluarga Lantis (sebutan nama fanbase The Lantis) karena selalu ada di perjalanan kami yang terbilang baru ini. Karena itu kami mengajak mereka untuk ikut memberikan masukan dan pilihan," jelasnya.

The Lantis saat proses kreatif lagu Teruntuk Dirimu kembali melibatkan Rendy Pandugo bersama Giant Prayash dalam penulisan, sementara Vega Antares menjadi vocal director.