Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Teruntuk Sang Istri, Onadio Leonardo: I Love You

Senin, 03 November 2025 – 20:26 WIB
Teruntuk Sang Istri, Onadio Leonardo: I Love You - JPNN.COM
Onadio Leonardo dan Beby Prisillia. Foto: Instagram/onadioleonaro_official

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Onadio Leonardo menyampaikan pesan untuk istrinya, Beby Prisillia.

Pria 35 tahun itu mengungkapkan rasa cintanya kepada sang istri.

Adapun saat ini, Onad, sapaannya, terjerat kasus dugaan narkoba.

Baca Juga:

Dia diamankan oleh Polres Metro Jakarta Barat terkait kasus tersebut.

"(Pesan buat istri?) I love you," ujar Onadio Leonardo di Polres Metro Jakarta Barat, Senin (3/11).

Ditanyai apakah dirinya merindukan anak-anaknya, mantan vokalis Killing Me Inside itu lantas mengakui perasaannya. "Kangen, kangen," kata Onad.

Baca Juga:

Dalam kesempatan yang sama, dia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikannya dukungan atas persoalan yang dihadapinya kini.

"Thank you, doanya ya, teman-teman," kata Onad.

Musisi Onadio Leonardo menyampaikan pesan untuk istrinya, Beby Prisillia. Saat ini, Onad sapaannya, tengah terjerat kasus dugaan narkoba.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Onadio Leonardo  Beby Prisillia  Kasus Narkoba  Polres Metro Jakbar 
BERITA ONADIO LEONARDO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp