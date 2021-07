Terus Berinovasi, BRINS Perkuat Proses Digitalisasi Internal

jpnn.com, JAKARTA - Dalam kondisi saat ini, peranan asuransi menjadi semakin penting bagi proteksi kesehatan dan aset pribadi masyarakat. Untuk memberikan layanan proteksi terbaik BRI Insurance (BRINS) terus melaksanakan inovasi baik dari sisi proses bisnis internal melalui digitalisasi untuk efisiensi dan efektifitas layanan internal maupun penciptaan model bisnis baru yang berorientasi kepada kebutuhan proteksi bagi diri dan aset masyarakat.

Direktur Operasional BRINS, Sony Harsono mengatakan, “Kami terus berupaya untuk beradaptasi pada setiap perubahan kondisi yang terjadi dan fokus pada peningkatan layanan sesuai kebutuhan nasabah yang terus berkembang. Upaya simplifikasi melalui digitalisasi pada proses bisnis internal di setiap aspek perlu terus ditingkatkan dalam rangka membangun pondasi transformasi insurtech BRINS kedepan.”

BRINESIA merupakan aplikasi proses bisnis internal yang dikembangkan BRINS melalui platform digital dalam rangka revitalisasi proses bisnis internal pada seluruh aspek operasional industri asuransi umum, seperti Marketing (RM), Underwriting, Klaim, Aktuaria, Akuntansi Keuangan, Human Capital, Manajemen risiko dan lain-lain, termasuk untuk mendukung kegiatan operasi kantor cabang.

Utilisasi proses bisnis secara digital juga dioptimalkan dalam mendukung kegiatan operasional BRINS pada semua kondisi pola kerja yang berlaku dimanapun juga (Work From Everywhere), sehingga seluruh pelayanan dan operasional kantor BRINS dapat tetap berjalan dengan efektif dan efisien pada saat pemberlakuan kebijakan PPKM dengan penerapan work from home hingga 100%.

Sony menambahkan, BRINS berkomitmen untuk mengedepankan kepuasan pelanggan dari mulai pondasi internal maupun eksternal terutama di era kenormalan baru ini dimana masyarakat mengakses informasi melalui gadget dan internet. Hal ini yang menjadi latar belakang BRINS untuk terus mengoptimalkan digitalisasi yang lebih adaptif untuk masyarakat.

BRINS terus memaksimalkan pemanfaatan saluran layanan digital terlebih disaat kondisi yang kerap tidak menentu akibat pandemi. Seluruh nasabah dapat mengakses pelayanan 24 jam BRINS melalui virtual assistant Melisha yang dapat diakses melalui aplikasi WhatsApp, Line, Facebook, Telegram atau menggunakan aplikasi digital BRINS Mobile dan call center BRINS sehingga seluruh nasabah dapat tetap terlindungi dengan aman dan nyaman.

“Melalui inovasi digital ini diharapkan dapat memberikan layanan terbaik dan kemudahan bagi seluruh masyarakat. Nasabah bisa mendapatkan informasi mulai produk, lokasi cabang BRINS, lokasi bengkel mitra kami, informasi layanan simulasi premi hingga klaim asuransi dari rumah,” tutup Sony. (dil/jpnn)