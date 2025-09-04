Terus Berinovasi, Jamkrindo Berkomitmen Berikan Pelayanan Prima

jpnn.com, JAKARTA - PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan prima bagi seluruh pelanggan, dalam semangat memperingati Hari Pelanggan Nasional pada 4 September.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai inovasi layanan penjaminan yang berorientasi pada kemudahan akses, transparansi, dan efisiensi, baik bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM), mitra lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan.

Plt Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari menyampaikan, Hari Pelanggan menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan strategis dan berkelanjutan antara perusahaan dan seluruh pelanggan.

Dia menegaskan kepercayaan dan loyalitas pelanggan merupakan aset berharga yang menjadi fondasi pertumbuhan perusahaan.

Oleh karena itu, Jamkrindo senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan terus menghadirkan inovasi agar kemitraan yang terjalin semakin kokoh dan saling menguatkan.

“Hari Pelanggan mengingatkan kami bahwa keberhasilan Jamkrindo tidak lepas dari kepercayaan segenap pelanggan. Karena itu, kami terus berinovasi dalam layanan penjaminan agar lebih cepat, lebih mudah, dan memberikan dampak nyata bagi perkembangan ekosistem usaha di Indonesia,” tutur Abdul Bari.

Sejalan dengan transformasi digital yang dijalankan perusahaan, Jamkrindo telah menghadirkan berbagai terobosan, mulai dari digitalisasi proses penjaminan hingga penguatan layanan berbasis teknologi.

Langkah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kualitas pengalaman.