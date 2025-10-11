Terus Berkarya, Imperial Pictures Garap 5 Film Baru

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi Imperial Pictures mengumumkan rencana produksi sejumlah film baru dengan tema dan genre yang beragam.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Imperial Pictures untuk terus berkontribusi pada kemajuan industri film Indonesia serta memperkenalkan budaya dan nilai-nilai lokal ke khalayak yang lebih luas.

Didirikan pada 2020, Imperial Pictures termasuk pemain baru di industri film nasional.

Meski demikian, produser sekaligus CEO, Peter Surya Wijaya, menegaskan bahwa semangat pihaknya adalah untuk berkembang melalui karya dan bukan sekadar mengejar jumlah produksi.

“Meskipun tergolong baru di industri film, Imperial Pictures berkomitmen untuk menghadirkan karya lintas genre yang merepresentasikan budaya Indonesia” ungkap Peter Surya Wijaya, di kantor Imperial Pictures, Kuningan, Jakarta Selatan.

Pada awal berdiri, Imperial Pictures sempat berkolaborasi dengan production house lain, beberapa karya film yang berhasil digarap di antaranya Aku Tahu Kapan Kamu Mati (2020) dan Merindu Cahaya de Amstel (2022).

Berbekal pengalaman tersebut, Imperial Pictures kemudian mulai memproduksi film sendiri, yaitu Kromoleo, karya sutradara Anggy Umbara dan Assalamualaikum Beijing 2 : Lost in Ningxia, karya sutradara Guntur Soeharjanto.

Kedua film tersebut menampilkan kekuatan cerita lokal dengan pendekatan sinematik yang modern.