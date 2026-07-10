Terus Bertambah, Jumlah Korban Gempa Venezuela Capai 3.889 Jiwa

jpnn.com - MEXICO CITY - Jumlah korban gempa Venezuela terus bertambah.

Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez mengungkap bahwa korban tewas akibat gempa dahsyat yang mengguncang Venezuela terus bertambah dan kini telah mencapai 3.889 orang. Selain itu, tercatat 16.740 orang lainnya terluka.

"3.889 orang meninggal, 16.740 terluka, dan 6.462 orang telah diselamatkan," kata Rodriguez lewat unggahan di Telegram, Kamis (9/7).

Menurut data terkini, 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal, dan 86.794 keluarga telah menerima bantuan.

Selain itu, 89 pengungsian telah didirikan di seluruh negeri, yang mampu menampung 16.891 orang.

Pada Rabu 24 Juni, dua gempa bumi kuat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang negara di pesisir utara Amerika Selatan itu dalam waktu yang berdekatan.

Guncangan awal dengan magnitudo 7,2 terjadi pada 18.04 waktu setempat (pukul 11:04 WIB) dan disusul dengan gempa bumi utama bermagnitudo 7,5 dengan selang waktu 39 detik setelahnya. (antara/jpnn)