JPNN.com - Otomotif - Mobil

Terus Ekspansi, Chery Resmikan Dealer Graha Raya Bintaro

Rabu, 17 Desember 2025 – 15:08 WIB
Terus Ekspansi, Chery Resmikan Dealer Graha Raya Bintaro
Chery Sales Indonesia (CSI) kembali memperluas jaringan dengan meresmikan dealer Chery Graha Raya Bintaro. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, BINTARO - PT Chery Sales Indonesia (CSI) kembali memperluas jaringan dengan meresmikan dealer Chery Graha Raya Bintaro di jl Boulevard Graha Raya Bintaro, Tangerang Selatan, pada Rabu (17/12).

Jaringan baru itu merupakan dealer Chery ke-69 di Indonesia. Dealer itu diharapkan bisa memberikan kemudahan akses layanan penjualan dan purnajual yang lebih dekat, nyaman, dan berkualitas.

Peresmian itu sekaligus menegaskan komitmen Chery dalam memperkuat eksistensi merek di berbagai wilayah dengan potensi pertumbuhan industri otomotif yang terus berkembang.

“Peresmian Chery SMS Graha Raya merupakan bagian dari komitmen kami untuk memperluas jaringan sekaligus meningkatkan kualitas layanan Chery secara merata," ungkap Head of Dealer Network Development Chery Motor Indonesia, Sulistyo Nugroho saat ditemui di Tangsel, Rabu.

Dia menjelaskan kawasan ini memiliki mobilitas yang tinggi dan kebutuhan kendaraan keluarga yang terus meningkat.

Melalui dealer ini, kami ingin memastikan konsumen dapat merasakan pengalaman terbaik bersama Chery, mulai dari produk hingga layanan purnajual,” imbuhnya.

Dealer Chery Graha Raya dibangun di atas luas tanah 3.193 meter persegi dengan luas bangunan 1.345 m.

Dealer itu menghadirkan fasilitas lengkap untuk menunjang kebutuhan layanan penjualan maupun purnajual di kawasan Bintaro dan sekitarnya.

Chery Sales Indonesia (CSI) kembali memperluas jaringan dengan meresmikan dealer Chery Graha Raya.

