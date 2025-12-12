Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Terus Jaga Kualitas & Jadi Pilihan Konsumen, Aqua Raih Predikat Quality Leadership in AMDK Industry

Jumat, 12 Desember 2025 – 16:29 WIB
Terus Jaga Kualitas & Jadi Pilihan Konsumen, Aqua Raih Predikat Quality Leadership in AMDK Industry - JPNN.COM
Aqua meraih penghargaan "Quality Leadership in AMDK Industry" dalam perayaan HUT ke-6 Pikiran Rakyat Media Network (PRMN). Foto: source for jpnn

jpnn.com, BANDUNG - Aqua meraih penghargaan Quality Leadership in AMDK Industry dalam perayaan HUT ke-6 Pikiran Rakyat Media Network (PRMN).

Penghargaan diberikan karena Aqua dinilai menjadi produk AMDK yang konsisten hingga saat ini menjaga standar mutu dan performa industri.

"Bagi kami kualitas adalah hal yang penting, karena kami tidak hanya jual produk tapi kualitas," kata Kepala Pabrik PT Tirta Investama (Aqua) Subang, Joko Prasojo.

Baca Juga:

Penghargaan tersebut diserahkan pada gelaran Anugerah PRMN 2025 di Hotel Harris Bandung. Apresiasi diberikan kepada berbagai mitra yang mampu menunjukkan kontribusi nyata, adaptasi, dan inovasi dalam menghadapi tantangan dan dinamika industri.

Joko menegaskan bahwa kualitas produk selalu menjadi prioritas perusahaan yang telah menemani masyarakat Indonesia selama lebih dari 50 tahun.

Penghargaan ini, sambung dia, akan menjadi motivasi perusahaan untuk selalu berimprovisasi dan berinovasi untuk meningkatkan kualitas produk.

Baca Juga:

"Dengan kualitas kami bisa menjadi produk market leader di Indonesia," katanya.

Joko melanjutkan, Aqua akan terus berkomitmen untuk menghadirkan air mineral berkualitas yang sehat dan higienis kepada publik serta konsumen di seluruh Nusantara. Dia berharap penghargaan yang diterima Aqua bisa memacu produk AMDK lainnya untuk terus memberikan yang terbaik bagi konsumen.

Aqua meraih penghargaan Quality Leadership in AMDK Industry dalam perayaan HUT ke-6 Pikiran Rakyat Media Network (PRMN).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Aqua  Predikat Quality Leadership  Industri AMDK  AMDK 
BERITA AQUA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp