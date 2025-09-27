Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Terus Tingkatkan Layanan Energi, Pertamina Serap Puluhan Ribu Putra-Putri Bangsa

Sabtu, 27 September 2025 – 17:12 WIB
Terus Tingkatkan Layanan Energi, Pertamina Serap Puluhan Ribu Putra-Putri Bangsa - JPNN.COM
Lebih dari 40 ribu putra-putri bangsa bernaung di Pertamina Group untuk memastikan tersedianya energi di Indonesia. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) sebagai garda depan penyediaan energi terus berupaya meningkatkan layanan bisnisnya.

Lebih dari 40 ribu putra-putri bangsa bernaung di Pertamina Group.

Perwira (sebutan bagi Pekerja Pertamina) berkarya dari Sabang sampai Merauke, bahkan hingga ke wilayah kerja Pertamina di luar negeri, untuk memastikan tersedianya energi di Indonesia.

Baca Juga:

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan wilayah operasional Pertamina yang berada di seluruh nusantara menjadi bagian tak terpisahkan dari kebutuhan tenaga kerja.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pertamina secara berkala merekrut putra-putri daerah, guna menjalankan bisnis serta memastikan produktivitas dan kehandalan operasional berjalan dengan baik.

"Kami menyadari, energi merupakan kebutuhan dasar dan hajat hidup orang banyak, sehingga Pertamina mempersiapkan Perwira, tak hanya untuk sigap dalam menghadapi tantangan energi, juga melayani pelanggan dan konsumen Pertamina dengan lebih baik," jelas Fadjar.

Baca Juga:

Peningkatan layanan terus dilakukan dengan berbagai perbaikan agar dapat memenuhi kebutuhan energi selama 24 jam per hari, dari berbagai aspek.

Perwira dari sektor hulu, pengolahan, distribusi, hingga berada di garda depan penjualan ke konsumen, memahami pentingnya layanan terbaik bagi masyarakat.

Lebih dari 40 ribu putra-putri bangsa bernaung di Pertamina Group untuk memastikan tersedianya energi di Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  Perwira Pertamina  putra-putri bangsa  energi  SPBU  kilang kasim 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp