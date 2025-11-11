Terus Tumbuh dan Berinovasi, Scarlett Raih Dua Penghargaan Bergengsi di 2025

jpnn.com, JAKARTA - Scarlett kembali menegaskan posisinya sebagai brand lokal dengan dampak nyata dan konsistensi inovasi bagi industri kecantikan Indonesia.

Dikenal akan inovasi produk yang relevan dan tata kelola bisnis yang profesional, Scarlett terus menunjukkan komitmen untuk tumbuh secara berkelanjutan.

Tahun ini, pencapaian tersebut kembali diakui melalui dua penghargaan bergengsi — Epic Awards 2025 sebagai #1 Perfume Brand in Indonesia’s E-Commerce, serta The Iconomics Awards 2025 yang diberikan kepada CEO dan CFO Scarlett atas kepemimpinan visioner dan kontribusi mereka dalam memperkuat posisi brand lokal di tingkat nasional.

Dari Produk Favorit ke Growth Driver Utama

Berangkat dari antusiasme konsumen terhadap aroma khas Scarlett, lini parfum yang diluncurkan pada 2023 kini tumbuh melampaui ekspektasi dan bertransformasi menjadi kontributor signifikan bagi bisnis.

Berkolaborasi dengan perfumer kelas dunia, Scarlett menghadirkan 17 varian parfum yang menggabungkan kualitas berstandar global dengan karakter aroma yang dekat dengan preferensi masyarakat Indonesia.

Sejak peluncurannya, lini parfum ini terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan berhasil memperluas jangkauannya di berbagai kanal penjualan, mencerminkan meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keharuman khas Scarlett.

Pertumbuhan ini bahkan turut memicu lahirnya berbagai brand lokal baru di kategori serupa, sesuatu yang oleh Scarlett dianggap sebagai tanda positif bahwa inovasi lokal kini mampu menggerakkan industri kecantikan dalam negeri.