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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Teruskan Aspirasi Masyarakat, Billy Mambrasar Minta Wamentan Sudaryono Memberdayakan Petani Asli Papua

Rabu, 10 Juni 2026 – 13:26 WIB
Teruskan Aspirasi Masyarakat, Billy Mambrasar Minta Wamentan Sudaryono Memberdayakan Petani Asli Papua - JPNN.COM
Anggota Komite Eksekutif Presiden Republik Indonesia untuk Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Gracia Billy Mambrasar bertemu Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono di Kantor Kementan RI, Jakarta Selatan, Senin, 8 Juni 2026. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA -  

Anggota Komite Eksekutif Presiden Republik Indonesia untuk Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Gracia Billy Mambrasar bertemu Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono di Kantor Kementan RI, Jakarta Selatan, Senin, 8 Juni 2026.

Pertemuan tersebut membahas strategi pelibatan secara masif petani muda Papua, khususnya petani Orang Asli Papua (OAP) dalam berbagai program pertanian nasional untuk memperkuat ketahanan pangan di seluruh Tanah Papua.

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Dalam pertemuan itu, hadir Wamen Pertanian RI Sudaryono, Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian RI Hermanto, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan RI Idha Widi Arshanti serta jajaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI.

Pemerintah menyepakati pentingnya strategi kolaboratif untuk memastikan petani muda Papua tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan sektor pertanian, tetapi menjadi aktor utama dalam peningkatan produksi pangan, pengelolaan lahan, pengembangan komoditas lokal, peternakan, serta rantai pasok pangan di Papua.

Wamentan RI Sudaryono menyampaikan ketahanan pangan Papua merupakan bagian penting dari agenda besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kemandirian pangan nasional.

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Sudaryono mengatakan pesan Presiden Prabowo sangat jelas, bahwa ketahanan pangan harus dibangun dari daerah, termasuk Papua.

Papua memiliki potensi lahan, potensi generasi muda, dan kekayaan komoditas lokal yang besar.

Gracia Billy Mambrasar bertemu Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono di Kantor Kementan RI, Jakarta Selatan, Senin, 8 Juni 2026.

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TAGS   petani  Petani Muda Papua  Billy Mambrasar  Orang Asli Papua 
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