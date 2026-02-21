Tes MotoGP 2026: Alex Marquez Meledak, Marc Marquez Mengalami Ujian Berat

jpnn.com - Pembalap Gresini Racing Alex Marquez langsung mencuri perhatian pada hari pertama tes pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Buriram, Sabtu (21/2/2026).

Alex tampil impresif dengan mencatatkan waktu tercepat dari gabungan sesi pagi dan siang.

Rider asal Spanyol itu menorehkan lap terbaik 1 menit 29,262 detik, membuatnya menjadi yang tercepat di antara pembalap yang lain.

Catatan tersebut sekaligus menegaskan kesiapan Gresini Racing menghadapi musim baru yang penuh persaingan ketat.

Di belakang Alex, sang kakak Marc Marquez harus puas menempati posisi kedua.

Marc sempat mengalami hari yang tidak sepenuhnya mulus lantaran dua kali terjatuh di lintasan Buriram, masing-masing di tikungan terakhir dan tikungan kelima.

Meski sempat terhenti akibat insiden, Marc tetap mampu kembali ke trek dan menuntaskan rangkaian tes dengan motor Ducati Desmosedici GP26.

Hasil tersebut menunjukkan daya saing sang juara bertahan masih terjaga walau dibayangi evaluasi teknis.