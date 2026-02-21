Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Tes MotoGP 2026: Alex Marquez Meledak, Marc Marquez Mengalami Ujian Berat

Sabtu, 21 Februari 2026 – 19:52 WIB
Tes MotoGP 2026: Alex Marquez Meledak, Marc Marquez Mengalami Ujian Berat - JPNN.COM
Pembalap Gresini Racing Alex Marquez. Foto: Jose Jordan/AFP

jpnn.com - Pembalap Gresini Racing Alex Marquez langsung mencuri perhatian pada hari pertama tes pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Buriram, Sabtu (21/2/2026).

Alex tampil impresif dengan mencatatkan waktu tercepat dari gabungan sesi pagi dan siang.

Rider asal Spanyol itu menorehkan lap terbaik 1 menit 29,262 detik, membuatnya menjadi yang tercepat di antara pembalap yang lain.

Baca Juga:

Catatan tersebut sekaligus menegaskan kesiapan Gresini Racing menghadapi musim baru yang penuh persaingan ketat.

Di belakang Alex, sang kakak Marc Marquez harus puas menempati posisi kedua.

Marc sempat mengalami hari yang tidak sepenuhnya mulus lantaran dua kali terjatuh di lintasan Buriram, masing-masing di tikungan terakhir dan tikungan kelima.

Baca Juga:

Meski sempat terhenti akibat insiden, Marc tetap mampu kembali ke trek dan menuntaskan rangkaian tes dengan motor Ducati Desmosedici GP26.

Hasil tersebut menunjukkan daya saing sang juara bertahan masih terjaga walau dibayangi evaluasi teknis.

Pembalap Gresini Racing Alex Marquez langsung mencuri perhatian pada hari pertama tes pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Buriram, Sabtu (21/2/2026).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP  Alex Marquez  Marc Marquez  MotoGP 2026  tes MotoGP 2026 
BERITA MOTOGP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp