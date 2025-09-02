Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Tesla Pangkas Harga Model 3 Versi Long Range, Jadi Sebegini

Selasa, 02 September 2025 – 11:00 WIB
Tesla Model 3. ilustrasi. Foto: Tesla

jpnn.com, TIONGKOK - Tesla dikabarkan memangkas harga salah satu mobil listrik mereka, yakni Model 3 Long Range Real-Wheel Drive (RWD) di Tiongkok.

Adapun mobil itu turun sebesar 10.000 yuan atau sekitar Rp23 juta menjadi 259.500 yuan atau sekitar Rp593 juta.

CarNewsChina pada Senin (1/9) melaporkan, langkah ini dilakukan kurang dari sebulan setelah peluncuran perdana model tersebut.

Diketahui, Model 3 Long Range RWD awalnya diluncurkan pada 12 Agustus dengan harga awal 269.500 atau sekitar Rp 616 juta.

Model 3 Long Range RWD menawarkan jangkauan 830 km dan waktu akselerasi 0-100 km/jam dalam 5,2 detik.

Lebih lanjut, keempat varian Model 3 dilaporkan telah menerima peningkatan jangkauan.

Penyesuaian harga terbaru ini menyusul peluncuran varian Model YL di pasar Tiongkok pada 19 Agustus.

Model YL diluncurkan dengan harga awal 339.000 yuan atau sekitar Rp 774 juta.

