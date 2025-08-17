Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Test Drive BYD Atto 1 Semarang - Yogyakarta, Seru!

Minggu, 17 Agustus 2025 – 06:02 WIB
Test Drive BYD Atto 1 Semarang - Yogyakarta, Seru! - JPNN.COM
Test drive BYD Atto 1. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran BYD Atto 1 di tanah air cukup menyita perhatian. Berwujud hatchback kompak, Atto 1 diklaim menawarkan pengalaman fun to drive di perkotaan.

Klaim itu pun berkesempatan JPNN uji dengan rute yang panjang, Semarang - Solo - Yogyakarta.

Jalur yang kami lalui cukup beragam, mulai dari kepadatan kota hingga jalan bebas hambatan.

Baca Juga:

Mobil listrik termurah pada line up BYD itu menempuh jarak total sejauh lebih dari 170 km.

Berangkat dari diler BYD Arista Semarang, JPNN memulai dengan melakukan city drive sebelum masuk tol Semarang–Solo.

Di dalam kota, mobil listrik dengan panjang 3.925 mm terbilang asyik dan lincah berkat torsi instan khas mobil listrik.

Baca Juga:

Memasuki tol Semarang-Solo didominasi kontur naik-turun dan tikungan panjang.

Akselerasi Atto 1 terbilang baik dan stabilitasnya cukup ketika digeber hingga kecepatan 136 kpj.

Kehadiran BYD Atto 1 di tanah air cukup menyita perhatian. Berwujud hatchback kompak, Atto 1 diklaim menawarkan pengalaman fun to drive di perkotaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   test drive byd  Byd Atto 1  test drive BYD Atto 1  harga BYD Atto 1  Spesifikasi BYD Atto 1 
BERITA TEST DRIVE BYD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp