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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Test Drive Changan Deepal S05 Jakarta-Bandung via Geopark Ciletuh

Jumat, 10 Juli 2026 – 08:02 WIB
Test Drive Changan Deepal S05 Jakarta-Bandung via Geopark Ciletuh - JPNN.COM
Media drive Changan Deepal S05 Jakarta-Bandung via Sukabumi. Foto: changan

jpnn.com, JAKARTA - Perjalanan dari Jakarta menuju Bandung via Sukabumi menjadi ajang pembuktian kemampuan Changan Deepal S05 series.

Dalam media test drive bertajuk Extend Your Freedom, SUV elektrifikasi terbaru asal Thailand ini kami ajak menghadapi beragam karakter jalan.

Mulai dari kemacetan ibu kota, jalan tol, ruas perkampungan yang sempit, hingga tanjakan dan tikungan menantang di kawasan Geopark Ciletuh.

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Sejak meninggalkan Jakarta, karakter khas mobil listrik langsung terasa.

Test Drive Changan Deepal S05 Jakarta-Bandung via Geopark Ciletuh

 

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Respons pedal gas instan membuat Deepal S05 ringan dikendalikan saat menghadapi lalu lintas stop and go.

Perpindahan tenaga juga berlangsung halus sehingga perjalanan tetap nyaman meski berkutat di tengah kemacetan.

Perjalanan dari Jakarta menuju Bandung via Sukabumi menjadi ajang pembuktian kemampuan Changan Deepal S05 series.

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TAGS   Changan Deepal S05  test drive Changan Deepal S05  harga Changan Deepal S05  spesifikasi Changan Deepal S05 
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