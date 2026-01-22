Test Drive Changan Lumin di Kepadatan Ibu Kota: Bisa Diandalkan

Kamis, 22 Januari 2026 – 19:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Changan Indonesia mengajak tim JPNN.com menjajal langsung mobil listrik mungil andalannya, Lumin, lewat kegiatan media test drive "Seriously Playful in The City”.

Test drive kali ini bukan soal kecepatan atau jarak ekstrem. Changan Lumin diuji sebagai solusi mobilitas urban yang praktis, efisien, dan ramah lingkungan.

Rute yang dipilih sengaja merepresentasikan karakter khas perkotaan Jakarta.

Sejak pandangan pertama, Changan Lumin langsung mencuri perhatian. Desainnya unik, stylish, dan punya ekspresi visual yang kuat.

Pilihan warna seperti Wheat Yellow, Sakura Powder, Magpie Gray, Foggy White, hingga Moss Green makin menegaskan karakter playful yang ingin diusung.

Padatnya lalu lintas dan ruang jalan yang sempit justru menjadi panggung ideal bagi Lumin.

Mobil listrik berdimensi ringkas itu terasa berada di habitat aslinya. Menyelinap di antara arus kendaraan terasa mudah, tanpa drama mencari celah atau parkir.

Pelek 14 inci, setir yang ringan, serta radius putar kecil memungkinkan kami bermanuver di persimpangan sempit hingga putar balik lebih percaya diri.