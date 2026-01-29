Test Drive Chery C5 CSH Jakarta-Semarang: Tanpa Beban

Kamis, 29 Januari 2026 – 15:03 WIB

jpnn.com - Perjalanan sejauh 466 kilometer dari Cilandak Town Square, Jakarta Selatan, menuju Hotel Aruss di Semarang, Jawa Tengah, menjadi panggung pembuktian bagi Chery C5 CSH.

Rute tersebut dipilih untuk menjawab satu klaim besar: “One Car, Two Vibes”—mobil yang bisa bertenaga saat dibutuhkan, tetapi tetap irit bahan bakar untuk perjalanan jauh.

Dalam pengendaraan yang dibuat senormal mungkin—mulai dari stop and go di Jakarta hingga melaju konstan di tol Trans Jawa—karakter Chery C5 CSH cukup terasa.

Pada kecepatan rendah hingga menengah, mobil melaju halus dan senyap, menyerupai sensasi kendaraan listrik murni.

Getaran nyaris tak terasa, kabin tenang, dan respons pedal gas terasa ringan.

Kenyamanan itu tak lepas dari racikan platform teknologi hybrid — Chery Super Hybrid (CSH).

Secara sederhana, sistem membuat mesin bensin dan motor listrik saling bergantian bekerja pada waktu paling efisien.

Ketika macet atau melaju santai, motor listrik mengambil peran. Mesin bensin baru aktif penuh saat dibutuhkan. Efeknya terasa langsung pada konsumsi bahan bakar.