Test Drive Geely EX2 dari Jakarta Menuju Taman Cibodas, Begini Hasilnya

jpnn.com, JAKARTA - Geely EX2 resmi dipasarkan di Indonesia pada Januari 2026, membawa positioning sebagai mobil listrik perkotaan.

Namun, membuktikan sejauh mana kemampuannya, varian tertinggi Geely EX2 Max, JPNN.com bersama tiga teman media lain ajak keluar dari habitat aslinya.

Menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Taman Cibodas, Jawa Barat, dengan rute urban, tol, hingga jalur perbukitan.

Kabin Lega

Secara dimensi, Geely EX2 berada di kelas kompak dengan panjang 4.135 mm, lebar 1.805 mm, tinggi 1.580 mm, serta wheelbase 2.650 mm.

Angka itu terasa pas untuk penggunaan harian dan tetap memberikan kabin yang lega.

Legroom dan headroom cukup lapang, baik untuk pengemudi (tinggi tester 172 cm) maupun penumpang, sehingga perjalanan luar kota tak terasa melelahkan.

Begitu masuk ke kabin, perhatian langsung tertuju pada layar besar HD berukuran 14,6 inci yang menjadi pusat pengaturan kendaraan.