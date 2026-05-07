Test Drive MGS5 EV Jakarta-Bandung-Jakarta: Mudah Taklukkan Berbagai Rintangan

jpnn.com, JAKARTA - Banyak yang menganggap bahwa mobil listrik hanya bisa dikendarai dengan nyaman saat di jalan mulus dan tidak cocok digunakan di jalur ekstrem.

Namun, hal itu tidak dengan MGS5 EV. SUV listrik itu mampu mengatasi sejumlah rintangan tersebut dengan mudah dan nyaman.

Melalui acara sesi test drive dengan rute Jakarta-Lembang-Bandung-Jakarta dengan total jarak 320 kilometer menjadi panggung pembuktian bagi MGS5 EV.

Rute tersebut diambil karena MG Motor ingin membuktikan ketangguhan performa nyata bagi lini SUV listrik terbarunya itu.

JPNN.com mendapatkan kesempatan untuk menguji MGS5 EV. Perjalanandimulai dari dealer MG Prima Cibubur menuju Bandung melalui tol Cikampek, Trans Jawa menulusuri Jalan Cagak Subang, Jawa Barat.

MGS5 EV langsung menunjukkan karakter khas mobil listrik. Akselerasi instan dengan konfigurasi penggerak roda belakang membuat mobil terasa responsif.

Motor listrik bertenaga 170 PS dan torsi 250 Nm langsung beraksi saat pedal gas diinjak. Tidak ada hentakan mengejutkan, tetapi mobil tersebut tetap bertenaga, sehingga membuat kami takjub.