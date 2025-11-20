Test Drive Wuling Darion PHEV Bali-Jakarta 1.200 Km, Tanpa ke SPBU & SPKLU

jpnn.com, JAKARTA - Perjalanan darat Bali–Jakarta biasanya identik dengan banyak berhenti, entah sekadar isi bahan bakar atau istirahat. Namun, pengalaman berbeda terjadi saat kami menjajal Wuling Darion PHEV, (17-19/11).

Dengan baterai terisi 96 persen dan tangki bensin penuh (52 liter), Wuling Darion PHEV sukses menuntaskan rute 1.216 km tanpa satu kali pun berhenti di SPBU maupun SPKLU.

Lebih dari sekadar uji efisiensi, perjalanan lintas pulau itu membuktikan bagaimana kabin luas, kenyamanan suspensi, dan teknologi cerdas Darion memberikan pengalaman berkendara yang benar-benar berbeda.

Hybrid Pintar, Andalan Tembus 1.200 Km Nonstop

Wuling Darion PHEV mengusung kombinasi mesin bensin 1.490 cc dan motor listrik 145 kW (195 dk).

Berbekal baterai 20,5 kWh, MPV sliding door itu mampu melaju hingga 125 km murni listrik.

Yang membuatnya makin spesial ialah penggunaan platform global terbaru WFMS (Wonder Flexible Modular System) — pertama kali diaplikasikan oleh Wuling untuk produk ini.