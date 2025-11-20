Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Test Drive Wuling Darion PHEV Bali-Jakarta 1.200 Km, Tanpa ke SPBU & SPKLU

Kamis, 20 November 2025 – 10:55 WIB
Test Drive Wuling Darion PHEV Bali-Jakarta 1.200 Km, Tanpa ke SPBU & SPKLU - JPNN.COM
Media Drive Wuling Darion Bali-Jakarta 1.200 kilometer, (17-19/11). Foto: wuling/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Perjalanan darat Bali–Jakarta biasanya identik dengan banyak berhenti, entah sekadar isi bahan bakar atau istirahat. Namun, pengalaman berbeda terjadi saat kami menjajal Wuling Darion PHEV, (17-19/11).

Dengan baterai terisi 96 persen dan tangki bensin penuh (52 liter), Wuling Darion PHEV sukses menuntaskan rute 1.216 km tanpa satu kali pun berhenti di SPBU maupun SPKLU.

Lebih dari sekadar uji efisiensi, perjalanan lintas pulau itu membuktikan bagaimana kabin luas, kenyamanan suspensi, dan teknologi cerdas Darion memberikan pengalaman berkendara yang benar-benar berbeda.

Baca Juga:

Test Drive Wuling Darion PHEV Bali-Jakarta 1.200 Km, Tanpa ke SPBU &amp; SPKLU

Hybrid Pintar, Andalan Tembus 1.200 Km Nonstop

Wuling Darion PHEV mengusung kombinasi mesin bensin 1.490 cc dan motor listrik 145 kW (195 dk).

Baca Juga:

Berbekal baterai 20,5 kWh, MPV sliding door itu mampu melaju hingga 125 km murni listrik.

Yang membuatnya makin spesial ialah penggunaan platform global terbaru WFMS (Wonder Flexible Modular System) — pertama kali diaplikasikan oleh Wuling untuk produk ini.

Dengan baterai terisi 96 persen dan tangki bensin penuh, Wuling Darion PHEV sukses menuntaskan rute 1.216 km tanpa berhenti di SPBU maupun SPKLU

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Wuling Darion PHEV  test drive Wuling Darion  Wuling  wuling darion bali-jakarta  MPV hybrid  Wuling Darion EV  harga Wuling Darion 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp