JPNN.com - Otomotif - Motor

Test Ride New Honda ADV160: Menyisir Serpihan Surga di Lombok Barat, Memesona!

Minggu, 05 Oktober 2025 – 12:02 WIB
Test Ride New Honda ADV160: Menyisir Serpihan Surga di Lombok Barat, Memesona!
Test ride New Honda ADV160 di Lombok. Foto: ahm

jpnn.com, LOMBOK - Lombok adalah serpihan surga tak hanya lanskap alamnya yang memesona, tetapi juga menyuguhkan jalur touring menantang - pas untuk menjajal performa New Honda ADV160.

Dalam momen spesial bersama PT. Astra Honda Motor (AHM), JPNN.com diberi kesempatan mengeksplorasi pulau eksotis yang berada sebelah Timur Bali sejauh 161 km.

Sekaligus menjajal langsung ketangguhan skutik premium bergaya SUV tersebut.

Touring bersama New ADV160 bukan sekadar perjalanan, tetapi pengalaman berkendara menyeluruh.

Mulai dari rute kota, pantai, perbukitan, hingga jalur berbatu yang menjadi panggung pembuktian bagi performa motor.

New ADV160 pun tampil meyakinkan - gagah secara visual, fungsional dalam penggunaan, bertenaga, dan nyaman dikendarai jarak jauh lewat fitur anyar RoadSync.

Test Ride New Honda ADV160: Menyisir Serpihan Surga di Lombok Barat, Memesona!

Dari Kota Mataram Menuju Pantai Sekotong: Jalur Berliku dan Pemandangan Memikat

Lombok adalah serpihan surga tak hanya lanskap alamnya yang memesona, tetapi juga menyuguhkan jalur touring menantang - pas menjajal performa New Honda ADV160

