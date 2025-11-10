Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

Test Ride Suzuki Satria Pro: Galak Tetapi Tetap Santun di Tikungan

Senin, 10 November 2025 – 14:07 WIB
Test Ride Suzuki Satria Pro: Galak Tetapi Tetap Santun di Tikungan
Media test ride Suzuki Satria Pro di Sirkuit Karting Sentul, Bogor, Jawa Barat. Foto: suzuki

jpnn.com, JAKARTA - Suara mesin 150 cc berteriak nyaring di lintasan Sentul Karting, Bogor. Suzuki Satria Pro yang baru saja meluncur, akhirnya turun ke arena untuk membuktikan diri.

Dari balik setangnya, satu hal langsung terasa: ini bukan sekadar underbone kencang — tetapi juga motor yang cerdas dan jinak di tangan.

Begitu gas dipelintir, mesin DOHC 4-valve berpendingin cair itu langsung menunjukkan taringnya.

Tenaga 18,23 hp di 10.000 rpm terasa meledak cepat, tetapi tetap terkontrol.

Karakter mesin Satria Pro responsif sejak putaran menengah, membuat akselerasi terasa padat dan linear.

Bagi penggemar kecepatan, sensasinya mirip motor sport mini dengan tubuh ramping.

Namun, keseruan sesungguhnya justru datang saat motor diajak menari di tikungan-tikungan sempit Sentul Karting.

Bobot ringan — sekitar 115 kg — membuat Satria Pro terasa lincah, ditambah ergonomi setangnya pas di tangan.

Bobot ringan — sekitar 115 kg — membuat Satria Pro terasa lincah, ditambah ergonomi setangnya pas di tangan.

