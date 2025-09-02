Tetangga Eko Patrio Beberkan Situasi Mencekam Saat Malam Penjarahan

Selasa, 02 September 2025 – 03:08 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu tetangga Eko Patrio, Lasmi mengungkapkan kengeriannya saat malam terjadinya penjarahan di kediaman sang komedian.

Lasmi mengaku takut dan memilih untuk tidak terlalu mencari tahu detail selagi kejadian berlangsung.

"Ramai, tetapi enggak pengin tahu-tahu kayak gitu. Takut," kata Lasmi di kawasan Karang Anyar, Jakarta Selatan.

Lasmi yang tinggal di belakang rumah Eko Patrio, mengaku sangat takut saat mendengar keramaian massa yang datang ke rumah anggota DPR RI tersebut.

Dia mengaku sempat khawatir massa yang ditaksir ratusan orang akan bergeser ke rumahnya.

"Takut, itu sudah anarkis namanya. Penjarahan-jarahan, kayak gitu," imbuh Lasmi.

Meski takut, Lasmi mengungkapkan sempat melihat sekilas kondisi di sekitar rumah Eko Patrio.

Menurut Lasmi, kericuhan mulai terjadi sekitar pukul 9 malam, dan terlihat massa membawa berbagai perabotan rumah dari kediaman Eko Patrio.