Tetap Dukung Prabowo di 2029, PAN Usul Zulhas Bisa Jadi Cawapres

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Eddy Soeparno menyebut partainya bakal mendukung Prabowo Subianto agar Kepala Negara bisa maju pada Pilpres 2029.

Dia mengatakan PAN sudah terbiasa mendukung Prabowo pada pilpres, sehingga langkah tersebut akan terus dilakukan.

"Bagi kami, itu sudah pilihan natural untuk mendukung beliau kembali nanti di tahun 2029," kata Eddy ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2).

Baca Juga: Partai Gema Bangsa Dukung Prabowo Maju di Pilpres 2029

Wakil Ketua MPR RI itu menuturkan Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas juga sudah menyatakan arah dukungan partai pada 2029, yakni untuk Prabowo.

"Ketua Umum saya pun dari awal sudah mengatakan bahwa PAN itu tidak ada urusan untuk permasalahan terkait siapa yang akan kami dukung nanti di pilpres yang akan datang," kata Eddy.

Namun, ujar dia, PAN belum menentukan dukungan bagi sosok cawapres pendamping Prabowo pada 2029.

Eddy mengatakan PAN tentu melihat berbagai opsi dari sisi elektabilitas hingga kemampuan figur bekerja sama dengan Prabowo dalam mendukung sosok tertentu sebagai cawapres.

"Jadi pertimbangan-pertimbangannya banyak untuk itu. Oleh karena itu, biarkan itu berjalan tetapi kita hari ini sudah berketetapan hati," kata dia.