Tetap Eksis, Bodimax Raih Superbrands Indonesia’s Choice 2025

jpnn.com, JAKARTA - Kesadaran akan gaya hidup sehat yang meningkat pascapandemi Covid-19 menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan industri home fitness (olahraga rumahan), dengan permintaan alat home gym yang melonjak pesat.

Konsumen mencari peralatan olahraga yang praktis dan tidak memakan banyak ruang, cocok untuk lingkungan rumah.

Hasil survei Nielsen menunjukkan Bodimax sukses menjadi top of mind konsumen Indonesia.

Penilaian itu mencakup berbagai parameter kritis, seperti dominasi pasar, loyalitas pelanggan, niat baik (goodwill), dan ketahanan merek dalam jangka panjang.

Bodimax meraih penghargaan Superbrands Indonesia’s Choice 2025 untuk kategori Gym Equipment & Home Fitness.

Raihan itu menegaskan bahwa Bodimax tidak hanya unggul dalam angka penjualan, tetapi juga memenangkan hati konsumen berkat kualitas konsisten dan inovasi produknya.

"Kepercayaan konsumen adalah bukti bahwa komitmen kami terhadap kualitas tidak pernah sia-sia. Penghargaan Superbrands ini menjadi dorongan baru bagi Bodimax untuk menghadirkan pengalaman olahraga rumahan yang lebih modern, nyaman, dan terhubung," ujar CEO Bodimax, Shawn Kim, Jumat (12/12).

Penghargaan bergengsi itu diperoleh setelah melalui survei komprehensif yang dilakukan oleh lembaga riset internasional Nielsen di enam kota besar, meliputi Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, dan Makassar.