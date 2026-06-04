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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Tetap Pilih Bercerai, Wardatina Mawa Beri Akses Untuk Insanul Fahmi Bertemu Anak?

Kamis, 04 Juni 2026 – 17:33 WIB
Tetap Pilih Bercerai, Wardatina Mawa Beri Akses Untuk Insanul Fahmi Bertemu Anak? - JPNN.COM
Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa. Foto: Instagram/wardatinamawa

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Wardatina Mawa buka suara soal nasib rumah tangga kliennya dengan Insanul Fahmi.

Kuasa hukum Wardatina Mawa, Muhammad Idrus mengatakan, kliennya tetap pada pilihannya untuk berpisah.

Hal yang sama juga disampaikan oleh pihak Insanul Fahmi dalam sidang perceraian.

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"Jadi, tadi dari persidangan pun sudah ditanya juga oleh majelis hakim ya, apakah ada upaya perdamaian yang dilakukan dan apakah keinginan dua belah pihak ingin bersatu lagi? Namun pihak kami mengatakan tetap ingin berpisah ya dan dari pihak Insanul dari kuasa hukumnya tetap mengatakan ingin berpisah juga," ujar Muhammad Idrus melalui Zoom, Rabu (3/6).

Baik Wardatina Mawa maupun Insanul Fahmi tampaknya sudah bulat untuk bercerai. Oleh karena itu, kemungkinan untuk bersatu lagi tak lagi ada.

"Karena dari pihak Insanul pun mengatakan tetap ingin berpisah juga. Jadi ya tidak ada kata sepakat untuk bersatu lagi ya," ucap Muhammad Idrus.

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Walau keduanya memilih untuk mengakhiri rumah tangga, tetapi Wardatina Mawa tak menutup pintu akses bagi Insanul Fahmi untuk menemui anak mereka.

Muhammad Idrus mengatakan, kliennya tetap mempersilakan Insanul untuk menemui sang buah hati.

Pihak Wardatina Mawa buka suara soal nasib rumah tangga sang selebritas Instagram (selebgram) dengan Insanul Fahmi.

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TAGS   Wardatina Mawa  Insanul Fahmi  Inara Rusli  Mawa 
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