Tetap Sejuk Setiap Hari Bersama JisuLife Ultra 2

jpnn.com, JAKARTA - JisuLife menciptakan produk-produknya untuk memberikan rasa nyaman dan sejuk untuk masyarakat.

Bukan sekadar pernyataan positioning merek, melainkan sebuah arahan desain: ciptakan barang yang berguna bagi orang-orang yang benar-benar tinggal di negara ini, dalam kondisi nyata kehidupan sehari-hari di Indonesia. Ultra 2 adalah wujud paling utuh dari arahan tersebut.

Panasnya Indonesia bukanlah sekadar masalah Jakarta. Ini bukanlah masalah yang hanya milik kota, profesi, atau tingkat pendapatan tertentu.

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Ini adalah realitas nasional yang dialami dari Sabang hingga Merauke, di setiap kelompok usia, setiap konteks pekerjaan, setiap rutinitas harian, dan selama ini, solusi praktis belum mampu mengimbangi realitas tersebut. Selama ini, pasar hanya menawarkan kipas berkualitas rendah yang tidak tahan lama.

Apa yang belum ditawarkan secara konsisten adalah sesuatu di antara keduanya: perangkat yang dibuat dengan baik, praktis, terjangkau, dan benar-benar berfungsi dengan semestinya.

1. Hembusan Angin yang Benar-Benar Terasa

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Ultra 2 menghasilkan hembusan angin terarah yang kuat, menciptakan sensasi sejuk yang nyata dan seketika. Bagi seorang pedagang yang sudah berdiri di lapak pasarnya sejak jam enam pagi, atau pekerja lapangan yang berada di bawah sinar matahari langsung selama berjam-jam, kenyamanan instan seperti ini bukanlah sekadar bonus melainkan kebutuhan fungsional.". JisuLife merancang motornya untuk memberikan hal ini secara konsisten, selama penggunaan yang ekstensif, bukan hanya untuk beberapa menit pertama saat dinyalakan.

2. Baterai yang Tahan Seharian