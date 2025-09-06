Tetap Tampil di Pestapora 2025, Kunto Aji Menjadikan Panggungnya Sarana Berorasi

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Kunto Aji memutuskan untuk tetap tampil dalam panggung Festival Pestapora 2025 pada Sabtu (6/9).

Bedanya, panggung Kunto Aji kali ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga menjadi wadah untuk menyuarakan isu terkait perubahan iklim dan lingkungan.

Di tengah kontroversi yang menyeret Pestapora akibat sempat kerja sama dengan PT Freeport Indonesia, Kunto Aji memanfaatkan panggungnya untuk menyampaikan orasi yang menggugah kesadaran para penonton.

Kunto Aji mengakui momen saat ini ialah hari yang sulit bagi semua pihak, termasuk para musisi, penyelenggara, dan penonton yang tetap hadir di Pestapora.

"Hari yang tidak mudah untuk kita semua. Untuk teman-teman musisi, untuk penyelenggara, kalian semua yang sudah hadir, tetap hadir hari ini. Hal yang terjadi, tidak ada yang menginginkan itu untuk terjadi," ujar Kunto Aji di panggung Pestapora 2025.

Dia pun mengajak semua pihak untuk tidak terpecah belah akibat isu saat ini dan mengingatkan musuh yang sebenarnya ialah ketakutan untuk bersuara.

Kunto Aji menekankan pentingnya untuk terus bersuara dan mengupayakan perubahan.

"Ada amarah, kecewa, sedih, tetapi yang jelas satu, yang harus kita pegang jangan sampai kita terpecah belah. Jangan karena isu ini kita menyerang satu sama lain. Musuh kita masih sama. Musuh kita adalah, takut juga ngomongnya," serunya seraya terkekeh.