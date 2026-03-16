Tetap Umrah di Tengah Kondisi Timur Tengah Masih Memanas, Habib Usman Boyong Keluarga

jpnn.com, JAKARTA - Suami Kartika Putri, Habib Usman Bin Yahya mengungkapkan rencana untuk menjalankan ibadah umrah pada Hari Raya Lebaran nanti.

Tak sendirian, dia bakal memboyong keluarganya, termasuk sang istri dan anak-anaknya.

Rencananya mereka bakal berangkat untuk umrah pada 19 Maret 2026.

"Jadi insyaallah tanggal 19 kami berangkat terbang langsung Jakarta, Jeddah. Jeddah kami naik train (kereta) menuju Madinah, kami Madinah dulu baru ke Makkah," ujar Habib Usman Bin Yahya di kawasan Jakarta.

Dia mengakui sempat ada kendala teknis terkait maskapai penerbangan.

Itu mengingat situasi geopolitik di Timur Tengah sedang memanas akibat konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

Baca Juga: Begini Cara Ivan Gunawan Bantu Korban Bencana di Sumatera

"Sebetulnya saya sudah punya tiket pesawat itu Qatar atau Doha. Itu di tanggal 20, kurang lebih tanggal 20, pesawat sore. Dan belum direschedule juga, dan belum dibatalin juga intinya. Prinsipnya insyaallah tanggal 20 karena Doha belum bisa ada yang terbang jadi kami alternatif pakai pesawat yang lain," ucap Habib Usman.

Meski situasi di beberapa negara kawasan Timur Tengah sedang memanas, tetapi dia menilai posisi geografis Mekkah dan Madinah relatif aman, karena jauh dari titik konflik.