Teten Optimistis Cita-Cita PPPK Jadi PNS Bakal Terealisasi

Alih status PPPK menjadi PNS terus digaungkan. Mereka optimistis cita-cita itu akan terealisasi meskipun secara bertanap.

Ketua Umum Persatuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Republik Indonesia (P-PPPK RI) Teten Nurjamil mengungkapkan, keyakinannya PPPK akan dialihkan ke PNS. Dan, itu dialami dosen PPPK 35 perguruan tinggi negeri baru (PTNB) yang akan diangkat tahun depan.

"Saya optimistis cita-cita PPPK menjadi PNS akan tercapai. Kalau dosen bisa dialihkan ke PNS tanpa batasan usia, hal serupa bisa dirasakan para guru juga," tuturnya kepada JPNN, Rabu (31/12).

Dia menegaskan, guru dan dosen merupakan jabatan profesi. Mereka juga diatur dalam undang-undang yang sama.

Jika hanya dosen yang dialihkan ke PNS, lanjut Teten, akan terjadi kecemburuan sosial, bahkan aksi demo besar-besaran PPPK.

Oleh karena itu, alih status PPPK ke PNS harus merata dan dilakukan secara bertahap.

"Tidak harus diangkat semuanya tahun depan, tetapi dibuat secara bertahap dengan menentukan skala prioritas," terangnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Riset, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan, pembahasan soal alih status dosen PPPK ke PNS terus berjalan.