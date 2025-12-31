Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Teten Optimistis Cita-Cita PPPK Jadi PNS Bakal Terealisasi

Rabu, 31 Desember 2025 – 16:04 WIB
Teten Optimistis Cita-Cita PPPK Jadi PNS Bakal Terealisasi - JPNN.COM
Ilustrasi PPPK Paruh Waktu. Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Alih status PPPK menjadi PNS terus digaungkan. Mereka optimistis cita-cita itu akan terealisasi meskipun secara bertanap.

Ketua Umum Persatuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Republik Indonesia (P-PPPK RI) Teten Nurjamil mengungkapkan, keyakinannya PPPK akan dialihkan ke PNS. Dan, itu dialami dosen PPPK 35 perguruan tinggi negeri baru (PTNB) yang akan diangkat tahun depan.

"Saya optimistis cita-cita PPPK menjadi PNS akan tercapai. Kalau dosen bisa dialihkan ke PNS tanpa batasan usia, hal serupa bisa dirasakan para guru juga," tuturnya kepada JPNN, Rabu (31/12).

Baca Juga:

Dia menegaskan, guru dan dosen merupakan jabatan profesi. Mereka juga diatur dalam undang-undang yang sama.

Jika hanya dosen yang dialihkan ke PNS, lanjut Teten, akan terjadi kecemburuan sosial, bahkan aksi demo besar-besaran PPPK.

Oleh karena itu, alih status PPPK ke PNS harus merata dan dilakukan secara bertahap.

Baca Juga:

"Tidak harus diangkat semuanya tahun depan, tetapi dibuat secara bertahap dengan menentukan skala prioritas," terangnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Riset, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan, pembahasan soal alih status dosen PPPK ke PNS terus berjalan.

Ketum P-PPPK RI Teten Nurjamil optimistis cita-cita PPPK jadi PNS bakal terealisasi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  PNS  Ketum P-PPPK RI  Teten Nurjamil 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp