TETRA PAK dan IRCOMM Berpartisipasi Dalam Program Awareness FSC Forest Week 2025 di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Tetra Pak Indonesia sebagai FSC Certificate Holder bersama IRCOMM Norton Capital sebagai FSC Promotional License Holder secara resmi berpartisipasi dalam program FSC Forest Week 2025 di Indonesia bertepatan dengan peringatan Hari Pelanggan Nasional.

FSC Forest Week sendiri adalah program awareness yang dirancang oleh FSC yang dapat diikuti oleh masyarakat secara global, baik konsumen maupun produsen.

Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum penting untuk mengingatkan konsumen memiliki peran besar dalam menjaga keberlanjutan.

Setiap keputusan belanja yang dilakukan pelanggan, termasuk memilih produk dengan label FSC.

Melalui pilihan sederhana ini, konsumen memastikan bahan baku kayu dan kertas berasal dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab.

Tahun ini, Tetra Pak dan IRCOMM yang berpartisipasi dalam FSC Forest Week 2025 menghadirkan sejumlah program kreatif dan interaktif, di antaranya:

· Press release peringatan Hari Pelanggan Nasional dan FSC Forest Week 2025

· Penciptaan lagu Theme Song FSC Forest Week 2025