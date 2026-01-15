Teuku Rassya dan Cleantha Islan Menikah, AHY jadi Saksi

Selasa, 14 April 2026 – 00:13 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Teuku Rassya telah resmi menikah dengan Cleantha Islan pada Minggu (12/4).

Kebahagiaan pasangan tersebut turut dibagikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melalui akunnya di Instagram.

Pasalnya, suami Anissa Pohan itu menjadi saksi pernikahan Teuku Rasya dan sang istri.

"Minggu pagi (12/4), saya dan Bung @teukuriefky menjadi saksi pernikahan ananda Teuku Rassya Islamay Pasya dan Cleantha Islan yang berlangsung dengan penuh khidmat dalam balutan adat dan budaya khas Aceh," ujar AHY melalui akunnya di Instagram, dikutip Senin (13/4).

Dia mengaku ikut berbahagia menyaksikan momen sakral tersebut.

Putra sulung Presiden RI ke-6 itu lantas mengucapkan selamat kepada orang tua kedua mempelai atas pernikahan tersebut.

AHY tak lupa menyampaikan pesan mendalam untuk Teuku Rassya dan Cleantha Islan yang baru mulai mengarungi bahtera rumah tangga.

"Untuk @teukurassya dan @cleanthaislan selamat menempuh perjalanan baru. Jadikanlah kasih sayang, kesabaran, dan integritas sebagai pondasi dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah," tuturnya.