Teuku Wisnu Hadirkan Rindu Ndeso Berkonsep Makan Sepuasnya Cuma Rp 6.500

jpnn.com, DEPOK - Aktor sekaligus pengusaha Teuku Wisnu, menghadirkan konsep rumah makan terjangkau melalui Rindu Ndeso yang berlokasi di Jalan Cagar Alam Selatan, Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat.

Rumah makan tersebut menawarkan menu santap sepuasnya dengan harga Rp.6.500.

Menurut Teuku Wisnu, kehadiran Rindu Ndeso dilatarbelakangi keprihatinannya terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan.

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Dia ingin menyediakan pilihan tempat makan yang ramah di kantong tanpa mengurangi kualitas makanan.



Rindu Ndeso di Depok.

"Tujuan saya membuka rumah makan Rindu Ndeso karena melihat keadaan sekitar di tengah ekonomi yang sedang sulit. Bisa jadi banyak masyarakat kesulitan untuk daya belinya," ujar Teuku Wisnu, dalam keterangannya, Rabu (10/6).

Dengan harga Rp. 6.500, pengunjung dapat menikmati nasi, beragam jenis sayuran, lalapan, dan sambal yang disajikan dengan konsep prasmanan sehingga pelanggan dapat mengambil makanan sesuai kebutuhan.

Suami Shireen Sungkar itu menegaskan bahwa harga yang terjangkau tidak membuat kualitas makanan diabaikan.