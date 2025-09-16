Teva Hadirkan Aventrail R2T, Sandalnya Warga Urban

jpnn.com, JAKARTA - Teva memperkenalkan sandal Aventrail R2T.

Sesuai dengan namanya Road to Trail (R2T), sandal ini mendukung dualisme gaya hidup masyarakat modern; mulai dari menjelajah alam yang menantang saat tubuh sedang butuh bergerak, hingga jalan beraspal saat nongkrong bersama teman-teman.

Outsole-nya memiliki teknologi Spider Rubber multidimensi dengan lug 3.5mm yang membuat langkah semakin grip di medan berpasir dan berbatu seperti Hutan Kota GBK hingga perjalanan road-trip ke Batu Karas.

"Teva Aventrail R2T hadir sebagai inovasi lifestyle footwear, ditambah tampilannya yang modern dengan warna-warna netral membuatnya cocok banget untuk dibawa nongkrong bareng teman-teman,” ungkap Martina Harianda Mutis, Sports Brand Marketing General Manager MAP Active.

Midsole sandal ini didukung dengan teknologi LITE-COMF® yang membuat langkah terasa nyaman dan responsif, ditambah cushioning empuk yang mengurangi tekanan pada kaki saat digunakan seharian penuh.

Teva Aventrail R2T juga bisa menemani tuntutan commuting untuk bekerja, sebagai sandal tempur yang bisa mendampingimu menerjang kemacetan dengan kereta, bus, atau kendaraan pribadi, sebelum berganti dengan sepatu kerja.

Fitur W strapping di bagian atas sandal yang memiliki tiga titik adjustable dengan velcro strap. Fitur ini dirancang untuk menunjang kenyamanan dan stabilitas pada bagian kaki pengguna.

Saat digunakan untuk aktivitas seperti trekking, strap dapat dikencangkan agar sandal lebih erat menempel pada kaki, membantu meminimalkan energi yang terbuang.