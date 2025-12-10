Tex Saverio Rilis Koleksi Universe, Langkah Baru Bersama Wanda

Rabu, 10 Desember 2025 – 09:58 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Tex Saverio, desainer yang melejit lewat karya ikonik yang dikenakan Lady Gaga, kembali mencuri perhatian publik.

Di penghujung 2025, dia merilis koleksi debutnya untuk rumah perhiasan ternama tanah air, Wanda House of Jewels.

Melalui kerja sama ini, Tex Saverio resmi menjabat sebagai creative director Wanda.

Perannya tidak hanya berhenti pada desain koleksi perhiasan, tetapi juga mencakup konsep dan visualisasi keseluruhan campaign, menjadikannya sebagai sosok yang terlibat penuh dalam arah kreatif brand tersebut.

Koleksi perdana Tex untuk Wanda mengusung tema Universe, menghadirkan dua desain utama, Solaris dan Helios, yang terinspirasi dari simbol dewa matahari.

Tidak seperti karya-karyanya yang dikenal megah dan dramatis, kali ini Tex memilih merancang perhiasan ready to wear yang ringan, sederhana, dan nyaman dipakai sehari-hari.

"Jadi, konsepnya kegiatan sehari-hari aja—kita olahraga, pulang kerja. Hal-hal itu yang bikin orang merasa ‘that’s me in the picture’,” ungkap Tex Saverio menggambarkan arah kreatifnya.

Koleksi Universe hadir beriringan dengan campaign visual yang menampilkan Sabrina Chairunnisa yang menyusuriJalan Sabang, sesi workout bersama Cathy Sharon, hingga kehadiran Grace Tahir sebagai sosok lady boss.