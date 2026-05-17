Thailand Open 2026: Leo/Daniel Putus Dahaga Gelar Bulu Tangkis Indonesia

Minggu, 17 Mei 2026 – 20:00 WIB

jpnn.com - Pasangan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin memutus dahaga gelar wakil Indonesia seusai menjadi juara pada ajang Thailand Open 2026.

Berlaga di Nimibutr Stadium, Bangkok, Minggu (17/5) pasangan ranking 257 dunia itu juara seusai mengalahkan wakil India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty dengan skor 21-12, 23-21.

Dengan hasil ini, pasangan berjuluk The Babies tersebut kembali menjadi juara seusai terakhir naik podium bersama pada ajang Indonesia Masters 2024 silam.

Saat itu di Istora Senayan tercatat Leo/Daniel menjadi juara seusai mengalahkan wakil Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen dengan skor 21-12, 20-22, 21-11.

Keberhasilan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin juga membuat wakil Indonesia akhirnya meraih gelar juara setelah sebelumnya puasa di tur Eropa serta Badminton Asia Championships 2026.

Tercatat kali terakhir pebulu tangkis Indonesia naik podium tertinggi pada ajang Thailand Masters 2026.

Dari turnamen BWF Super 300 tersebut tercatat Indonesia memborong empat gelar.

Wakil Indonesia yang menjadi juara yakni Moh Zaki Ubaidillah (tunggal putra), Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana (ganda putra), Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi (ganda putri), dan Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil (ganda campuran).(bwf/mcr16/jpnn)